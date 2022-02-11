Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 20 yaşındaki E.Ç., 20 yaşındaki S.S. ve 17 yaşındaki M.İ hırsızlık amacıyla 86 yaşındaki H.B.’nin evine girdi.

Eve giren hırsızları fark eden H.B. ve 50 yaşındaki eşi M.B. hırsızlık olayını engellemek istedi.

Yaşanan arbedede H.B. ve M.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan hırsızlar evde bulunan 50 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyayı alarak kaçtılar.

Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle ağır yaralanan karı ve koca ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne ardından da Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.B. durumun ağır olması dolayısıyla Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Babasının kredi kartından yaptığı harcama için hırsızlık yaptı

Öte yandan, kısa sürede polis tarafından yakalanan şüphelilerin sabıkalarının olmadığı oryaya çıktı. Şüphelilerden birisinin babasının kredi kartıyla yaptığı 14 bin liralık harcamayı kapatmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Şüphelilerim emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.