Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da aranan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde kahvehane, kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde 50 ekip ve yaklaşık 120 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.
Denetimde 441 otomobil ve 187 motosiklet durdurularak arandı.
40 bin 912 lira trafik cezası uygulandı
Ayrıca uygulamada 1656 kişiyi üst araması ve GBT sorgusu gerçekleştirildi. Denetim sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
Denetimlerde trafik kurallarının ihlalinden dolayı kişilere 40 bin 912 lira ceza uygulandı.
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