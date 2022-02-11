Türk bilim adamlarının yaklaşık 20 aylık çalışması sonucunda geliştirilerek tüm bağımsız komisyonları geçen yerli aşı TURKOVAC, acil kullanım onayı alarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da uygulanmaya başlandı.

Iğdır’da vatandaşlar hem randevu alarak hem de randevu beklemeden aşı polikliniklerinde aşısını yaptırabiliyor.

Kentte yerli aşıyı yaptıranların sayısı gün geçtikçe artıyor.