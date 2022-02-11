Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yerli aşı TURKOVAC Iğdır’da uygulanmaya başlandı
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen TURKOVAC aşısı, Iğdır Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı.
Türk bilim adamlarının yaklaşık 20 aylık çalışması sonucunda geliştirilerek tüm bağımsız komisyonları geçen yerli aşı TURKOVAC, acil kullanım onayı alarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da uygulanmaya başlandı.
Iğdır’da vatandaşlar hem randevu alarak hem de randevu beklemeden aşı polikliniklerinde aşısını yaptırabiliyor.
Kentte yerli aşıyı yaptıranların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Son Haberler
- 17:56
- 17:38
- 17:33
- 17:29
- 17:34
Sıradaki Haber
Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz