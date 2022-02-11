Koronavirüse karşı en önemli önlemlerinin aşı olduğunu söyleyen İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, "Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz BioNTech'in devreye girmesinin ardından yerli aşı TURKOVAC'ın da uygulanmaya başlanmasıyla şu anda 3 aşıyla devam etmekte" dedi.

Ülke genelinde 2 doz aşı olmuş kişi sayısının yüzde 85’i geçtiğini belirten Altunsu, Adana’da ise yüzde 81,1'e ulaşıldığını söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayıyla uygulamaya başlanan TÜRKOVAC aşısını vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsatan Altunsu, şunları söyledi:

"TURKOVAC aşısı şimdilik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmakta. Bugüne kadar hiç aşı olmamışlar veya hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısıyla yaptırmak isteyenler bu aşıyı kullanabilir. Vatandaşlar, e-devlet, e-nabız, MHRS’den aşı randevularını alarak seçeneklerden TURKOVAC'ı tercih edebilir. Bugüne kadar kentte 4 bin 300 kişi TURKOVAC aşısı oldu. Bunların içinde ilk dozlarını olanlar var ama vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hatırlatma dozu olarak TURKOVAC’ı kullandı ve hala devam ediyor."