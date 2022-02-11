Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 16:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de 420 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Neolitik, Roma ve Bizans dönemlere ait 420 parça tarihi eser ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde emniyet ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 420 parça tarihi eser ile 86 adet uyuşturucu hap ve farklı çaplarda 4 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Emiyetten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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