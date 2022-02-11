Dünyada şehirler birbirleriyle farklı alanlarda yarışıyor. Son dönemde artık şehirlerin de farklı bir iddiası daha var. “Karbon nötr şehir” olmak gibi.

Washington’dan Oslo’ya, Melbourne’den Glascow’a kadar birçok şehir bu kapsamda farklı taahhütlerde bulunuyor. Bu anlamda Kopenhag’ın hedefi birkaç yıla varmadan ilk “karbon nötr şehir” olmak. Amsterdam 2030’a kadar şehirden kaynaklanan karbon gazı salınımını yüzde 55 ve 2050’ye kadar yüzde 95 azaltmayı hedefliyor.

Bu çerçevede şehirdeki ulaşım 2030’a kadar “karbonsuz” olacak, şehir doğal gazdan 2040’a kadar arınacak. New York ise 2050’ye kadar sera gazı emisyonunu yüzde 80 azaltmayı taahhüt ediyor. Diğer birçok şehirde benzer iddialar ortaya koyuyor.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerleyerek yenilebilir enerjiye ağırlık veriyor. Türkiye yenilebilir enerji konusunda Avrupa’da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada.

Türkiye bu kapsamda yeşil dönüşümde ön sıralarda yer almayı ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi de 2050 yılına kadar yenilebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırarak, karbon salınımını sıfırlayıp “karbon nötr şehir” olmayı hedefliyor.

849 bin metrekarelik alana GES kurulacak

Bu hedef doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi de yatırımlarını sürdürüyor. Ladik ilçesinin Büyükalan Mahallesi’nde belediyeye ait 849 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak güneş enerji santrali (GES) kuracak olan Büyükşehir Belediyesi 127 bin 259 adet güneş paneli yerleştirecek.

Ayrıca rüzgar enerji santrali (RES) de kurulacak. Hem GES hem de RES projeleri ile yenilebilir enerji ile temiz bir gelecek vadeden Büyükşehir Belediyesi, enerji giderlerini de düşürerek önemli miktarda tasarruf elde edecek.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtlara olan bağımlılığı da ortadan kaldırarak 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda da “karbon nötr şehir” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Hayata geçirilecek olan GES ve RES ile yılda 139 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretilecek. 2.5 milyon ağacın dikimine eş değer bu elektrik ile toplam 65 bin ton karbon emisyon salınımı azaltılacak.

2.5 milyon tane ağaca eş değer

Azaltılan karbon emisyonunun ve üretilen elektriğin 2,5 milyon ağacın dikimine eş değer olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

“Doğanın gücüyle üretim kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm derdimiz ve amacımız doğayla uyumlu, afetlere karşı dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir inşa etmek. İklime dirençli bir kent oluşturmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla yaptığımız GES ve RES projelerini tüm kurumlarımızda hayata geçireceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem Samsun’umuzu hem dünyamızı hem de geleceğimizi koruma derdindeyiz. 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlayarak ’karbon nötr şehir’ olmak gibi bir hedefimiz var. Dünyanın birçok kenti bu anlamda birbirleriyle yarışıyor. Biz şehrimizde ve dünyada tüm canlıların yaşam hakkını korumak için canla başla çalışıyoruz.”

“200 milyon TL kadar yük bindiren bir kaynağı temin etmiş olacağız”

GES projesi ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik ilçesine 840 dönümlük bir alanda 127 bin 259 adet güneş paneli yerleştirileceğini belirtti.

Projede ihale aşamasına gelindi ve 2022 yılında da yapımına başlanacak.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak belediyelere tanınan haklar çerçevesinde tüketilen enerji kadar üretim yapma hakkı tanındı.

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi anlamında yine şehrin belli bölgelerinde güneş enerjisinde verimli olabilecek alanlarda çalışmalar devam ediyor.

Böylece tüketilen enerjiyi üreterek belediye bütçesine yıllık yaklaşık 200 milyon TL kadar yük bindiren bir kaynak temin edilmiş olacak. Ayrıca yaklaşık 2 buçuk, 3 milyon ağaç dikilmiş gibi kente doğal anlamda karbon salınımı katkısı sağlanacak.

[Fotoğraf: İHA]

Elektrikli otobüsler devreye giriyor

Başkan Demir, Samsun’u nötr şehir yapma noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda ASELSAN öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla, Türkiye’de ilk kez lityum pilli ultra şarj sistemine sahip elektrikli otobüsler, 2022 yılında devreye girecek.

İlk etapta 15 tane otobüsü hizmet verecek. Tamamen sıfır salınımla konforu ve güvenliği yüksek, işletme maliyeti ise fosil yakıtlı araçlara göre 7’de 1 oranında olan bir sistem devreye alınmış olacak.

Hedeflenen noktalardaki kriterlerin yakalanması durumunda Samsun’daki tüm toplu ulaşım, ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli araçlara dönüştürülecek.

