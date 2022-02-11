Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ilk defa görev alacak 20 güvenlik korucusu yemin edip görevlerine başladı.

Göreve yeni başlayan güvenlik korucularının içerisinde şehit ailelerinin çocuklarının da olduğu törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Sait Yıldırım, kamu kurum amirleriyle ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, güvenlik korucusu Muhammet Mustafa Biçen’in günün anlam ve önemine değindiği konuşmasıyla devam etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilen törende, güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

"Terörden arındırılan Muş turizm cenneti olacak"

Türkiye genelinde terörle mücadelede çok önemli noktaya gelindiğini belirten Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Sayıları oldukça düştü. Türkiye genelinde bölücü terör örgütü, artık kafalarını kendi sığındıklarından inlerinden çıkaramaz hale geldi. Muş kırsalında terör örgütü mensubu kalmadı ve hepsi temizlendi. Bugün Tarihi ilçemiz Malazgirt’te 20 güvenlik korucuları kuvvetlerimize dahil oldular. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Terör örgütüyle bağlantılı ve üye olan unsurlarla da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.

Şehit yakını güvenlik Korucusu Emekli Korucu başı oğlu Oktay Tutar, "bu şerefli üniforma için seve seve şehit olamaya hazırım" dedi.

