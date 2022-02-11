Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da DEAŞ üyesi yakalandı
Manisa'da, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Şehzadeler ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu A.N.N.A.T, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Haberler
- 16:06
- 16:05
- 16:10
- 15:51
- 15:41
Sıradaki Haber
Kur korumalı mevduat ne kadar oldu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz