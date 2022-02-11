Tokat'ta etkili olan kar yağışından sonra hava sıcaklığı artış gösterdi. Sıcaklığın artmasıyla birlikte Nisar ilçesindeki bir ağaçta çiçek açtı.

Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan erik ağacının çiçek açması ise görenlerin dikkatini çekti.

Meyve ağaçları hava şartlarından etkilenebiliyor

Niksar İlçe Tarım Müdürü Namık Özdüzgün, kendiliğinden yetişen bazı meyve ağaçlarının kış mevsiminde hava şartlarından etkilenebildiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bitkilerimizde soğuklanma ihtiyacını yeterince karşıladık. Fakat birdenbire kar yağışından ve soğuklardan sonra böyle bir sıcaklığın meydana gelmesiyle özellikle arazi ve tarla kenarlarına dikilmiş olan badem, erik veya kendiliğinden yetişme kültürü ağaçların uyandığını, çiçeklendiğini görüyoruz. Tabii bu çiçeklenmeyle birlikte kültüre alınmış erik veya diğer meyve türündeki ağaçlarımızda herhangi bir uyanmadan olduğunu düşünmüyoruz. Bu türlü ağaçlarda uyanma olabilir.”