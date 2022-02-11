Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Yapılan müsabakaların ardından Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş tur atlayan takımlar olmuştu.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük