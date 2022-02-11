Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi mi? Hangi takımlar eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler...
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.
Yapılan müsabakaların ardından Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş tur atlayan takımlar olmuştu.
Çeyrek final eşleşmeleri:
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük
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