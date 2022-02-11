Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kentteki kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu eğitimler kapsamında kent genelindeki güvenlik korucularına dağcılıkta kullanılan malzemelerin tanıtımı, iplerin bağlanması ve düğümlerin nasıl atılacağı eğitimler verildi.

Daha sonra AFAD personelince güvenlik korucularına çığ eğitimi ve arama kurtarma sırasında doğru davranış şekilleri hakkında uygulamalı eğitim verildi.