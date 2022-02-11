Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016'da Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan Y.G. hakkında işlem yaptı.
Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi görevinden ihraç edilen ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. gözaltına aldı.
FETÖ'nün Afyonkarahisar'da üniversite yapılanmasında yer aldığı belirtilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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