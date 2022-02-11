Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kur korumalı mevduat ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili, "Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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