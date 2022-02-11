Trafik kazasında ölen motokurye defnedildi
Ankara'da dün sipariş dönüşü iş yerine giderken bir otomobilin çarptığı motokurye Ahmet Rüştü Bayar, memleketi Çankırı'da defnedildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
29 Mayıs Devlet Hastanesinden alınan cenaze, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Türbaşı köyüne getirildi. Bayar'ın cenazesi, köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
Cenazeye, Bayar'ın ailesi ile iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Üniversite öğrencisi genç, ailenin tek çocuğuydu
Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bayar'ın ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.
Ankara'da dün İ.C. yönetimindeki otomobil, sipariş dönüşü iş yerine giden Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarpmış, hastaneye kaldırılan Bayar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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