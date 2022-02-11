Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Telefon dolandırıcılarına parasını kaptırıyordu
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta 62 yaşındaki kadın, telefon dolandırıcılarına parasını kaptırmaktan bir akrabası sayesinde kurtuldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturan ev hanımı Gülseren Kurt’u arayan telefon dolandırıcıları, korku ve panik yaptırarak 35 bin lirasını almak istedi.
Durumu akrabasına anlatan kadın, dolandırılmak istendiğini anlayınca karakola gitti.
Dolandırıcılar kadından, "kocan adliyede" diyerek, ziynet eşya ve bankada ki tüm paralarını istedi.
Etiketler: Dolandırıcılık Kahramanmaraş
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