Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturan ev hanımı Gülseren Kurt’u arayan telefon dolandırıcıları, korku ve panik yaptırarak 35 bin lirasını almak istedi.

Durumu akrabasına anlatan kadın, dolandırılmak istendiğini anlayınca karakola gitti.

Dolandırıcılar kadından, "kocan adliyede" diyerek, ziynet eşya ve bankada ki tüm paralarını istedi.