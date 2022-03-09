Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yurdun genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek "don" tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin bilgisini verdi.

"Herhangi bir ısıtıcıyla ısıtmayın"

BUSKİ Genel Müdürlüğü, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Alınan tedbirlere rağmen, yaşanabilecek problemlerin çözümüne yönelik Alo 185 BUSKİ çağrı merkezinden yardım istenebileceği vurgulandı.