İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Terörle Mücadele Daire Başkanlığına gönderilen yazı üzerine, kocası DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ABD vatandaşı E.J'nin Ankara'da ifadesine başvuruldu.

E.J'nin, Lübnan asıllı olan ve ABD ile Ürdün vatandaşlığı da bulunan kocası M.A.L'nin Mersin'de saklandığını ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

"Abu Malik" kod ismini kullanan zanlının, Akdeniz ilçesinde kaldığı adres tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresine düzenlenen operasyonda M.A.L. ile örgüt için "maaşlı çalıştığı" belirlenen Suriye uyruklu M.E.E. ve DEAŞ'a internette iletişim sağladığı tespit edilen Suriyeli Ö.E.S. gözaltına alındı. Adreste ele geçirilen harici belleğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.L. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.