Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır yolcu otobüsüne çarptı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de tırın, yolcu otobüsüne çarptığı kazada, otobüs şoförü ve 5 yolcu yaralandı.
Artvin-Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresi Eski Kışla tüneli girişinde, Serdar Y'nin kullandığı tırın arka kısmı, karşı yönden gelen Erdal Şahin yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyer ve trafik işaret levhasına çarparak durdu.
Kazada otobüs şoförü Şahin ile yolculardan Saniye Kaçmaz, İsmail ve Yılmaz Kılıç, Hacer ve Kazım Koruk yaralandı.
Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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