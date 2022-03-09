Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aladağ'da öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgilendirildi
[Fotoğraf: AA]
Aladağ ilçesinde öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, itfaiye ekipleriyle okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili öğrencilere bilgilendirmede bulundu.
Polis memurları, acil durumlarda 112'nin aranmasının yeterli olacağını aktardı.
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