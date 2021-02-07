İki düden şelalesini içine alan Düden Çayı'nda üç haftayı aşkın süre önce ortaya çıkan köpüklenme ve kötü kokuyla birlikte balık ölümleri de devam ediyor. Kentteki sivil toplum örgütü ve meslek odaları ile birçok çevre gönüllüsü derneğin katılımıyla Düden Şelalesi ve Çayı Su Kirliliği Önleme ve Koruma Komitesi oluşturuldu.

Kirlilik denize ulaştı

Ocak ayının ikinci haftasında ilk olarak Yukarı Düden Şelalesi'nin olduğu bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen kötü koku ve aşırı köpüklenme olayı sonrasında, kirlilik Düden Çayı boyunca yayılarak 40 metreden denize dökülen Aşağı Düden Şelalesi'ne ulaşıp buradan da denize karıştı.

13 firmanın faaliyeti durduruldu

Antalya Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan en son duyuruda Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine yapılan denetimlerde 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulandığı ve 10 tesisin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Açıklamada, 18 Ocak'ta 10 tesisin daha denetlendiği, 3'ünün atık sularını toprağa veya yer altına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edildiği ve haklarında idari işlem başlatıldığı belirtilmişti.

STK'lar komite kurdu

Düden Çayı ve şelalelerinde yaşanan bu felakete birçok sivil toplum örgütü tepki göstererek, kirliliğe sebep olan firmaların isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu, ancak bu konuda yetkili birimlerden henüz açıklama olmadı. Yaşanan kirlilik sonrasında çevre duyarlısı kesimlerde tepkiler oluşurken, birçok çevre gönüllüsü derneğin katılımıyla Düden Şelalesi ve Çayı Su Kirliliği Önleme ve Koruma Komitesi oluşturuldu.

