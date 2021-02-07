Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kentin işlek caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı.

Sıcak havayı fırsat bilen, kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi ve yürüyüş yaptı. Bazı turistler ise kısıtlama nedeniyle sokakları boşalan tarihi Kaleiçi bölgesini gezmeyi tercih etti.

Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.

