Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turizm merkezleri Antalya ve Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Muğla sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, güneşli havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, yürüyüş yaptı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.
"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kentin işlek caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı.
Sıcak havayı fırsat bilen, kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi ve yürüyüş yaptı. Bazı turistler ise kısıtlama nedeniyle sokakları boşalan tarihi Kaleiçi bölgesini gezmeyi tercih etti.
Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.
Son Haberler
- 15:38
- 15:37
- 15:47
- 15:20
- 15:25
Sıradaki Haber
Sancaktepe'de yasa dışı bahis oynatılan iş yeri ile bir kıraathane mühürlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz