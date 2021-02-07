Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Oltu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, merkezde yakın olan dağlık alanlarda kardelenler açmaya başladı.
Kardelenlerin bu yıl erken açtığını belirten ilçe sakinleri, kuraklık endişesi yaşadıklarını ifade etti.
Etiketler: Hava Durumu
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