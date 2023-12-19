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Güncel
AA 19.12.2023 16:15

Sözleşmeli Er Duran, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran'ın cenazesi, Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi.

Sözleşmeli Er Duran, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk bayrağına sarılı tabutu Hüseyinmescit Mahallesi'nde getirilen Duran için Hüseyinmescit Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Duran'ın cenazesi, aynı yerdeki kabristanlığa defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koçyiğit, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

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