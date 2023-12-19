Şarkışla'da Aşık Veysel belgeseli çekiliyor

Başkent Üniversitesi öğrenci ve personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel'in memleketi Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde belgesel çekimi gerçekleştirdi.

Koro şefi Volkan Köksal, yaptığı açıklamada, aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'i vefatının 50. yıl dönümünde Başkent Üniversitesi olarak unutmamak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Köksal, 22 kişilik bir kafile ile Şarkışla'ya geldiklerini belirterek, "Aşık Veysel'in 3 türküsünü seslendirdik. Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in evinde onu daha iyi anlamaya çalıştık ve öğrencilere halk müziği kültürünü aktarmaya gayret ettik." dedi.

Koro başkanı Efsun Sevinç ise UNESCO'nun 2023 yılını Dünya Aşık Veysel Yılı olarak ilan ettiğini anımsattı.

Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evinde belgesel çekimlerini gerçekleştiren koro üyeleri daha sonra ünlü ozanın köydeki mezarını ziyaret etti.