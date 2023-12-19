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Güncel
AA 19.12.2023 16:10

Bartın'da, Filistin'e destek eylemi düzenledi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "Sessiz çığlık" eylemiyle protesto etti.

Bartın'da, Filistin'e destek eylemi düzenledi
[Fotograf: AA]

Hükümet Caddesi'nde bir araya gelen BARÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, İsrail’in Gazze'de yönelik saldırılarının meydana getirdiği yıkımı gösteren fotoğrafları taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in yaklaşık 2,5 aydır Filistin halkına yönelik tüm insan hakları kurallarını hiçe sayan saldırılarını üzülerek izlediklerini söyledi.

İsrail’in bütün insani değerleri, uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ettiğini belirten Uzun, "Öğrencilerimiz de saldırılara tepkilerini 'sessiz çığlıkla' göstermek istedi. Bu saldırılar durana, Filistin halkı hak ettikleri özgürlüklerine kavuşana dek, öğrencilerimizle mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Bartın Filistin - İsrail Çatışması
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