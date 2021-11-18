Ankara'daki adreslerinde gözaltına alınan G.Ç. ile S.S.A, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik inceleme başlatmış, soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla 43 kişiyi toplamda 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen T.K. ve Z.T'yi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 3 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, tutuklanan zanlılarla birlikte hareket ettiğini tespit ettikleri G.Ç. ile S.S.A'yi dün, Ankara'daki adreslerinde gözaltına almıştı.