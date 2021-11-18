Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tarsus ilçesinde terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Şüphelinin evindeki dijital malzeme ve dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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