Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü cezaevine teslim edildi.