Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 12 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Fethiye'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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