Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son depremler… Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 22 Mart 2022
Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 17:10:55 TSİ
Enlem : 40.0666 N
Boylam : 28.6246 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/KgKrKQYbr4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD verilerine göre, saat 17.10'da merkez üssü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem Son Dakika Bursa
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