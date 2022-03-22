Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?
MSÜ 2022 sınav giriş belgesi alma ekranı...MSÜ sınav giriş belgesinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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