Her yıl farklı konularda gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, bu yıl Sağlıklı Düşünmek temasıyla 4 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. İyi-kötü, doğru-yanlış her türlü bilginin kolaylıkla yayıldığı bir dönemde bilginin, özellikle de tasarlanmış bilginin, artış hızını ve topluma etkilerini gören Ufka Yolculuk ekibi, sağlıklı düşünme konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl yetişkinler de yarışıyor

Bu yıl yetişkinlerin de katılacağı yarışma 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. İlkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Elma Dersem Düşün”, ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor”, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışmaya katılanlar ise "Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler.

Her katılımcının kitap okuyarak hazırlandığı yarışma, okurları aynı zamanda doğru bilgi ile buluşturuyor.

Merkez ve il ödülleri yarışmacıları bekliyor

Yarışma neticesinde Türkiye genelinde dereceye girenler büyük para ödülleri alacak. Her kategoride birincilere 10.000 ₺, ikincilere 9.000 ₺, üçüncülere 8.000 ₺ verilecek olan yarışmada, ilk 50’ye giren yarışmacılar ödüllendirilecek. Ayrıca her ilde bulunan STK’lar tarafından verilecek olan çok çeşitli il ödülleri de yarışmacıları bekliyor.

Katılımcılar 17 ve 18 Nisan 2022’de yapılacak 1.aşama sınava bulundukları yerden 08.00-20.00 saatleri arasında 2 gün boyunca online olarak girebilecekler. 2. aşama sınav ise online olarak 22 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere www.ufkayolculuk.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.