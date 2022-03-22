Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları sorgulama ekranı… Açık Lise ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Liselerinde 2. dönem sınavları 10 Mart itibarıyla tamamlandı. Peki AÖL ders geçme notu kaç, sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
Açık lise sınavları tamamlandı mı?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde sona erdi.
AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Sınavın sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Etiketler: Açıköğretim
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