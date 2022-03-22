Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 932'nci gününde sürüyor.

Baba Ali Akan da Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden 2017'de kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil oldu.

"5 yıl önce tatile gideceğini söyleyerek evden çıktı"

Akan, oğlunun üniversitede okurken, 5 yıl önce tatile gideceğini söyleyerek evden çıktığını, o günden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

"Bana karaciğerini verdi"

Oğlunun kendisine karaciğerini bağışladığını anlatan Akan, "Bana karaciğerini veren kendisidir. Şu an yaşadığım süreyi ona borçluyum. Oğlum lütfen gel. Hasretinle yanıyorum" dedi.

Akan, oğluna kavuşmak istediğini dile getirerek, "Sesimi duyurmak için geldim. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Evladımın gelmesini istiyorum" diye konuştu.