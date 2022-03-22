İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın Özerk Yönetim Başkanı Fabian Picardo'yla başkent Londra'da bir araya geldi.

Truss, Picardo'yla Cebelitarık ve bölgenin refahının güvence altına alınması için Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya varılması konusunda birlikte çalıştıklarını belirtti.

Egemenlikten ödün vermeyeceklerinin altını çizen Truss, ayrıca, ülkesinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Cebelitarık'ın Rus milyarder Dimitri Pumpyansky'nin yatına el koymasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Cebelitarık ve tüm bölgenin ortak refahına dayalı anlaşma için birlikte çalışıyoruz"

Cebelitarık Özerk Yönetim Başkanı Picardo da görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cebelitarık ve tüm bölge için ortak ve artan refah getirmeye dayalı, Cebelitarık'ın AB-İspanya ile gelecekteki ilişkisine ilişkin güvenli bir İngiltere-AB antlaşması için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Picardo, ayrıca İngiliz Bakan ile yaptığı görüşmede, Cebelitarık'ın Pumpyansky'nin yatına el koymasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıklarını söyledi.

Cebelitarık'ın geçmişi

İngiltere, 1973'te şimdiki adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girdiğinde, Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu.

Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

İspanya bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken İngiltere, Cebelitarık'ın tümüyle kendisine bırakıldığını belirtiyor.

İspanya Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Cebelitarık'ta egemenlik haklarıyla ilgili bu zamana kadar 2 kez halk oylaması yapıldı.

İlk 1967'de düzenlenen halk oylamasında yüzde 96 gibi çok büyük bir oranla Cebelitarıklılar İngiltere'ye bağlı kalmak istediklerini söylemişti.

Cebelitarık özerk yönetimi tarafından 2002'de yapılan referandumda da Cebelitarıklıların yüzde 98,97'si İngiltere ve İspanya arasında ortak egemenliğe karşı çıkmıştı.

Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor.

İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.