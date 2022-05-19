Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE’ye iade etti
[Fotoğraf: Reuters]
Somali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkeye gizlice soktuğu için el konulan 9,6 milyon dolarını geri verdi.
Başbakanlık ofisi, hükümetin 2018'de havalimanında el koyduğu 9,6 milyon doların ülkedeki BAE büyükelçiliğine iade edildiğini açıkladı.
Mogadişu'daki Aden Havalimanı'nda BAE'nin ülkeye gizlice soktuğu anlaşılan 9,6 milyon dolara nisan 2018'de Somali istihbarat birimlerince el konulmuştu.
BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.
Etiketler: Somali
Son Haberler
- 18:33
- 18:22
- 18:36
- 17:36
- 18:07
Sıradaki Haber
Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinlerinde son durum...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz