Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 4'üncü yerli helikopter GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri paylaştı.

Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz."