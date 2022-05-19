Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan görüntüler paylaşıldı
[Fotoğraf: Temel Kotil/Twitter]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraflar paylaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 4'üncü yerli helikopter GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri paylaştı.
Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz."
İlk kez havalanan 4'üncü #GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz. pic.twitter.com/RI1PW80uJm— Temel Kotil (@Temel_Kotil) May 17, 2022
Etiketler: Gökbey TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler
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