Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı: AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı…
AÖF bahar dönemi final sınavı 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
AÖF sınav tarihleri hakkında yapılan açıklamada bahar dönemi final sınavlarının mayıs ayında yapılacağı duyuruldu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar döneminin bitişinin ardından yaz okulu sınavı 13 Ağustos’ta düzenlenecek.
AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyon sayfasından çıktı alınabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLA
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
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