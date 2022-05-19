AÖF sınav tarihleri hakkında yapılan açıklamada bahar dönemi final sınavlarının mayıs ayında yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar döneminin bitişinin ardından yaz okulu sınavı 13 Ağustos’ta düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyon sayfasından çıktı alınabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.