Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'in doğal güzellikleri görüntülendi
Artvin'in ilkbahar renklerine bürünen doğal güzellikleri helikopterden çekildi.
Doğu Karadeniz, tarihi zenginliklerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği de barındırıyor.
Bölgede ilkbaharda tamamen yeşile bürünen Artvin, yeşilin ve mavinin birbirinden farklı tonlarının yanı sıra karlı dağlarıyla ayrı bir güzellik sunuyor.
Sarp yamaçları, bitki örtüsü, ormanları, sulak alanları, gölleri ve barajlarıyla turistlerin hayran kaldığı Artvin'in doğal güzellikleri, helikopterden görüntülendi.
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