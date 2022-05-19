Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? 19 Mayıs güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,813 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 19 Mayıs’ta gram altın 931 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın fiyatı
Alış 931,35 TL
Satış 931,50 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış 1.503,26 TL
Satış 1.537,63 TL
Yarım altın fiyatı
Alış 2.997,13 TL
Satış 3.075,26 TL
Tam altın fiyatı
Alış 6.200,95 TL
Satış 6.357,42 TL
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