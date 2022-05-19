LGS ne zaman?

Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 Cuma günü e okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.