Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı ne zaman?
FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı 2022 tarihleri belirlendi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltti.
FED faiz toplantısı ne zaman?
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül
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