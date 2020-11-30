Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/4AElBoxnRP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Erdoğan "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlaması dışındadır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/gjIjqZ5XWC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Yeni tedbirler salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlayacaktır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/X3ucoRiMsb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Yeni koronavirüs tedbirleri

65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/J6QiBdGOcf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Vatandaşlarımızdan misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/nT8TQGrmbx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

AVM'lerde HES kodu şartı

Alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/ooTC8PbyWv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Hamam, masaj, sauna, lunapark kapatılacak.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.