Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs tedbirleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Peki yeni tedbirler ne zaman uygulanmaya başlanacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/4AElBoxnRP
Erdoğan "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır." dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlaması dışındadır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/gjIjqZ5XWC
Yeni tedbirler salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlayacaktır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/X3ucoRiMsb
Yeni koronavirüs tedbirleri
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/J6QiBdGOcf
Vatandaşlarımızdan misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/nT8TQGrmbx
AVM'lerde HES kodu şartı
Alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecek.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/ooTC8PbyWv
Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.
Hamam, masaj, sauna, lunapark kapatılacak.
50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/JOKy4yA1FC