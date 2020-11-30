Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre hafta içi 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü 21:00 dan başlayarak Pazartesi günü 05:00’a kadar devam edecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/4AElBoxnRP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlaması dışındadır." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlaması dışındadır.https://t.co/dtVYO2gnil pic.twitter.com/gjIjqZ5XWC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2020

Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Vatandaşlarımızdan misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

AVM'lerde HES kodu şartı

- Alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecek.

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

- Hamam, masaj, sauna, lunapark kapatılacak.

- 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

Yeni koronavirüs tedbirleri ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Yeni tedbirler salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.