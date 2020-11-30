Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM'de ziyaretçi yasağı yıl sonuna kadar uzatıldı
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında 31 Aralık'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi yasağı yıl sonuna kadar uzatıldı.
Ziyaretçi yasağı 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişte HES kodu uygulaması da getirilmişti.
Etiketler: TBMM
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