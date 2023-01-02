Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Soğuktan bitkin düşen kukumav kuşu tedavi altına alındı
[Fotograf: İHA]
Iğdır'da soğuktan bitkin düşen ve vatandaşlar tarafından bulunan kukumav kuşu ekipler tarafından tedavi altına alındı.
Kent merkezinde vatandaşlar yerde bitkin bir kuş gördü. Kuşu alan vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan ve kukumav türü olduğu belirlenen kuş, müdürlüğe götürüldü.
Soğuktan bitkin düştüğü tespit edilen kuşun DKMP ekibi tarafından bakımı ve beslenmesi yapıldı.
Kukumav kuşunun tedavisinden sonra doğa bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Iğdır
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