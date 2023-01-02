Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaldırıma çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Y.A. yaşamını yitirdi.
Salihler köyünden Emirdağ ilçe merkezine giden Y.A. idaresindeki otomobil, Hamzahacılı köyünde kaldırım taşına çarparak takla attı.
Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Y.A’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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