Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bir süredir etkisini sürdüren sisin önümüzdeki hafta da devam edeceği ifade edildi.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Trafik güvenliği yönünden bütün sürücülerin sisli havalarda gerekli önlemleri alması, hızını azaltması ve duyarlı olması büyük önem taşımaktadır."