Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir Valiliği uyardı: Sis önümüzdeki hafta da sürecek
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Balıkesir Valiliği, kentte bir süredir görülen sis nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olması gerektiği ve sisin önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bir süredir etkisini sürdüren sisin önümüzdeki hafta da devam edeceği ifade edildi.
Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılara yer verildi:
"Trafik güvenliği yönünden bütün sürücülerin sisli havalarda gerekli önlemleri alması, hızını azaltması ve duyarlı olması büyük önem taşımaktadır."
Etiketler: Balıkesir Hava Durumu
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