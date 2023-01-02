Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 06:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı
Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.G.D. idaresindeki otomobil, Y.T.'nin kullandığı pikaba çarptı.
Kazada, sürücü M.G.D. (45) ile aynı araçta bulunan M.D. (38), N.S.D. (13) ve D.D.D. (7) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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