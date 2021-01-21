Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
[Fotoğraf: AA]
Bartın’ın Ulus ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Jandarma ekipleri, aileyi sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Ulus’a bağlı Hasanören köyünde öğle saatlerinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kar nedeniyle sağlık ekibi, köyün girişine kadar gidebildi. Köye giden jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 18:49
- 18:44
- 18:42
- 18:40
- 18:36
Sıradaki Haber
KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sıralamaları güncellendi... KPSS branş sıralamaları 2020...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz