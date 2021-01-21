Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan, 7 asırdır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin de beyaza bürünmesi hem drone kameraları hem de aynı açılardan çekilmiş gece ve gündüz görüntüleriyle adeta büyüleyici manzaralar sundu.

Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 480 dönüm alanda, Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan han, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılar bulunuyor.

Şehre hakim bir tepede Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu ikinci padişah Orhan Gazi'nin türbelerinin yer aldığı tarihi Tophane Parkı'ndaki Bursa Saat Kulesi ise geceye ışık katan aydınlatmasıyla, pamuklara sarılmış gökkuşağı izlenimi veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Kar yağışının ardından gece ve gündüz ayrı bir güzelliğe büründü. Bursa’nın tarihi mekanları dronelarla görüntülendi.

